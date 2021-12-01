Центр Киева перекрыт с 6 утра. Причина: проведение массовых мероприятий.

Как пишет «Сегодня», весь центр Киева перекрыт, полиция оцепила правительственный квартал. Они готовятся к протестам, которые уже начались. Возле ВР, комитетов и в Мариинском парке находятся правоохранители. Всего их около сотни. Еще неизвестно сколько они будут там находится. Также на месте есть протестующие.

Добавим, на сегодняшний вечер запланирована акция «Защити Украину – останови переворот» на Майдане Независимости, также акция протеста Нацкорпуса. Параллельно проходит акция протеста ФОПов.

Противники вакцинации от COVID-19 не добились ничего массовыми митингами, и теперь они сменят тактику. Антивакцинаторы намерены устраивать пикеты прямо возле пунктов вакцинации.

Напомним, 24 ноября противники вакцинации пришли к зданию СБУ, где требовали освободить своего лидера Остапа Стахива.

