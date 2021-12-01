Доходы государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2021 составили 1 159,4 млрд гривен. Это на 4,2% больше плана и на 22,7% больше доходов в прошлом году (944,8 млрд гривен). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины (Госзначейство). По данным Госказначейства, доходы госбюджета в ноябре составили 14,2 млрд гривен, что на 5,1% больше плана и на 37,0% выше, чем в прошлом году, когда они составили 102,3 млрд гривен. Сумма средств на едином казначейском счете на 1 декабря 2021 года составляет 33,7 млрд гривен (месяцем ранее – 18,9 млрд гривен). Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд. гривен), скорректированного в течение года.