DZIDZIO поделился скорбными воспоминаниями о потере своего отца Степана Алексеевича по болезни, которого очень сильно любил и гордился им. Остался будущий заслуженный артист Украины без отца, будучи еще ребенком, в 13-летнем возрасте. Об этом певец откровенно высказался в интервью в программе "Звездный путь" на канале "Украина". Михаил Хома отметил, что об отце он сохранил очень приятную память. "Я судьбы и жизни хочу поблагодарить, Бога, за то, что у меня был такой прекрасный папа, Степан. Он умер в 37 лет. Он был для меня необычайным авторитетом. Я его любил безумно", — рассказал DZIDZIO. Артист помнит, что отец в молодом возрасте был очень настойчив, работал зоотехником – ветеринаром. И его, как очень прогрессивного мужчину, в селе любили, и люди избрали председателем колхоза, хотя сам он был не из Новояворовска (родился Михаил в поселке Бортники под Львовом).

Михаил Хома (DZIDZIO) в детстве (фото: instagram.com/dzidzio) "Я гордился им и ждал больше тех моментов, когда он приезжал домой незапланированно. И мы ехали куда-то на грибы или на рыбалку. Это мои лучшие моменты моей жизни", — говорит Дзидзьо. Певец признался, что ребенком не мог тогда понять, почему отец его покинул, и даже "разбирался со своими образами" из-за смерти отца. "Он умер из-за того, что простудил в голову. Позади нерв простудился, и не знали, что происходит. И такие бедные времена были… Я помню, он просто терпел неделю головную боль. И мы перед 8 марта его отвезли уже в больницу", — рассказывает знаменитость.

Михаил Хома вместе с отцом на архивном снимке (фото: instagram.com/dzidzio) Тогда его мама, Галина Яковлевна, должна была поехать с отцом во Львовскую больницу и быть неделю с ним. "И здесь маму привозят, приносят на руках, заносят в дом. Я все понял. Трудный момент был очень", — с горечью вспоминает Дидзе. Отца похоронили в 1997 году в деревне, где он родился. "И когда мы приехали обратно в Новояворовск, я даже в том доме не мог быть. Я не понимал — какая-то большая пустота, в никуда, куда я иду, с кем я иду, кто за меня отвечает? …Я помню в тот момент я чуть не треснул от боли. Думал, я сейчас так напряг голову, что она треснет — пусть лучше треснет, потому что я не могу понять, что дальше", — делится артист тяжелыми эмоциями. Дидзе добавил, что его мама тогда тоже не могла справиться после смерти мужа, потому что "тогда очень бедные времена были, это 90-е годы". "Вы представьте, мама двоих детей была. Надо было как-то воспитывать, дать образование. Я тогда ездил во Львов на обучение в музыкальное училище", — рассказывает артист. Так, чтобы помогать детям – Михаилу с сестрой, его мама уехала за границу на заработки.

Михаил Хома (DZIDZIO) с мамой Галиной Яковлевной (фото: instagram.com/dzidzio) "Поэтому сейчас я только хочу поблагодарить, что у меня такие хорошие родители, что помогли мне. Иначего варианта не могло быть. Я себе рисовал, что может лучше мама бы не ехала… но я за те деньги выучился, и ездил, и ел", — говорит Хома. Также артист признался, что в мальчишеском возрасте очень сильно переживал тот факт, что вынужден был расти дальше без родителей.

Михаил Хома (DZIDZIO) в школьные годы (фото :instagram.com/dzidzio) "Я смотрел на других детей — у них есть мама, у них есть папа. Папа зовет — давай за руль учиться ездить, мама зовет — давай стынет есть. А меня никто не зовет ни за руль садиться, ни есть домой… И я ребенком раз помню: ехал на велосипеде, упал в лесу, и говорил: "Господи, а где моя мама, где мой папа?" Я не мог это понять, и мне никто не объяснял", — сказал Дидзе.

Видео: DZIDZIO поделился воспоминаниями о смерти отца Напомним, ранее DZIDZIO рассказал, как хотел спасти ребенку жизнь, но стал жертвой мошенников, разведших артиста на крупную сумму денег. Также мы писали, что недавно DZIDZIO раскрыл неожиданную правду об отношениях с женой сейчас.