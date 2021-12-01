Леся Никитюк вполне могла бы стать новой "Холостячкой" страны – ведь именно о ее кандидатуре говорил ведущий проекта Григорий Решетник. Но звезда ошеломила признанием на финале шоу "Танцы со звездами 2021". Да, Леся стала приглашенной судьей последнего эфира самого танцевального шоу страны в этом году. Леди Ле ответила ведущей бекстейджа Мили Еремеевой на вопрос о своем семейном положении. Видео опубликовано на YouTube-канале проект. Мила задала коллеге вопрос, давно беспокоящий ее поклонников. "Леся, когда же замуж? Когда личная жизнь?" – спросила Еремеева. "Да я уже вышла", — ошарашила заявлением Леся.

Леся Никитюк скрывает личную жизнь (фото: instagram.com/lesia_nikituk) "За кого?"- уточнила изумленная ведущая. Но Леся решила не развивать тему и тут же нашлась с ответом: "Реклама". К слову, ведущая призналась, что снимается в сериале под названием "Леся здеся". Первая серия уже отснята, а сам сеткой основан на историях из жизни звезды. Никитюк очень мало рассказывает о личной жизни и скрывает ее. В январе этого года в интервью Дмитрию Гордону Леся призналась – ее отношения терпят крушение из-за плотного и ненормированного рабочего графика, ведь не каждый мужчина готов мириться с ритмом жизни ведущей. Идеалом мужчины для Леди Ле является ее отец – ведущей хотелось бы, чтобы избранник был на него похож. Она признается – ей неоднократно разбивали сердце, а в юности кавалеры встречались с будущей звездой лишь для того, чтобы быть поближе к понравившимся подругам Леси. Ведущая готова к семье и детям. Кроме того, Никитюк не исключает, что может усыновить или удочерить малыша. Она рассматривает такой вариант и убеждена – для этого серьезного поступка нужно обладать огромным сердцем.