Министерство финансов Сергея Марченко проводит политику, направленную на ухудшение положения бизнеса и не способствующую выходу экономики из кризиса. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью "Апострофа". Среди претензий, выдвигаемых Минфину Сергеем Марченко, эксперты, в частности, неэффективное управление госдолгом. В частности, директор по научной работе Growford Institute Татьяна Богдан отмечает, что, несмотря на уменьшение объемов госдолга по ВВП и доходам бюджета, ряд других критериев долговой способности в Украине нарушен. К примеру, предельно допустимый уровень долга превышает 200% доходов бюджета. Кроме того, краткосрочные внешние долги, то есть те, которые нужно отдать в ближайшие годы нашим международным партнерам, составляют 165% международных резервов, хотя стандарт говорит о цифре 100%. Еще один критический индикатор — чрезмерно высокий и показатель валовых потребностей правительства в ссудном финансировании, сколько денег Минфин собирается ссужать. В 2021 году этот показатель достиг 20% ВВП, что выше критического уровня на 5%. "Более того, если сегодня основная часть внешних долгов – это дешевая валюта под 2-3% годовых, то перекрывать ее, очевидно, придется уже ресурсом под 7-8%. По оценкам Центра экономической стратегии, на обслуживание долгов в 2022 году придется потратить около 15% ВВП страны", – говорится в статье. Критическая и доля нерезидентов (иностранцев) в общем объеме госдолга — это 50%, в то время как в других странах с формирующимися рынками этот показатель составляет всего 16%. Риск заключается в том, что в случае резкой девальвации и выхода нерезидентов из наших бумаг, это может плохо сказаться и на экономике, и на доступе к другим внешним источникам финансирования, чтобы перекрыть образовавшиеся "дыры". Еще одна претензия касается управления дефицитом бюджета. Если среднемировой уровень дефицита в 2020 году составил 10,2% ВВП, то в Украине – 5,4%. В 2021 году за 9 месяцев бюджет вообще построили с небольшим профицитом. По оценкам Киевской школы экономики, в ноябре-декабре интенсивность поиска новых ссуд вырастет кратно. Скорее всего, вместо того чтобы направить заемные средства в экономику, способствовать ее оздоровлению после пандемии, повышению благосостояния граждан, деньги идут на досрочное погашение долгов, предполагают авторы. "В развитых странах в 2021 году фокус фискальной политики смещается от финансирования чрезвычайных затрат, связанных с пандемией, к укреплению национальных экономик путем цифровой трансформации, "зеленого" перехода и реализации других долгосрочных инвестиций", — пишет Татьяна Богдан. В Украинском институте будущего отмечают, что превышение ожидаемого уровня доходов над прогнозируемым будет столь значительным, что правительству можно легко проводить реформы, снижающие налоговое давление на бизнес. К примеру, вводить налог на выведенный капитал. Кроме того, можно было не шантажировать парламент необходимостью принятия законопроекта №5600, а спокойно включить 30 млрд грн заложенных от него доходов в расходную часть бюджета. Однако в повестке дня законодательной деятельности Минфина такой вопрос, очевидно, даже не рассматривается.