Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу к нему привел экс-глава МВД Арсен Аваков.

Такое заявление он сделал в интервью РБК-Украина.

Он рассказал, как познакомился с Бурбой, когда тот был начальником ГУР МО.

«Его привел ко мне Арсен Аваков. Арсен Борисович сказал, что со мной хочет поговорить один человек», — рассказал он.

Ермак рассказал, что Аваков представил их друг другу и сказал — «А теперь оставлю вас вдвоем».

«И дальше господин Бурба начал мне рассказывать о том, что ему известно о якобы существовании каких-то пленок, на которых есть мой брат, и что он может помочь мне решить какую-то проблему», — рассказал глава ОП.

Напомним, имя бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны стало активно появляться в СМИ после того, как журналисты издания Bellingcat опубликовали расследование о спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании «Вагнера», которую готовили украинские спецслужбы. Добавим, тема «вагнеровцев» стала одной из главных в ходе пресс-марафона Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Национальном антикоррупционном бюро, который Верховная Рада приняла 19 октября.