В ноябре на Донбассе умерли шесть защитников Украины: Сергей Елисеев, Виталий Павлыско, Руслан Прусов, Вадим Федосеев, Уберт Мрачковский, Алхасли Али Наиб.

О том, кем были погибшие герои, рассказывает Обозреватель.Сергей Валерьевич Елисеев родился 17 января 1990 года в городе Днепр. Защищать Украину от российской агрессии Сергей отправился еще в далеком 2015 году. Тогда он добровольцем пошел в военкомат – и выдвинулся на Донбасс в рядах 93 ОМБр. В 2019 году вернулся домой, но ненадолго. Очень скоро Сергей Елисеев подписал новый контракт, на этот раз уже со 128 ОГШБр, где молодой сержант служил в должности командира боевой машины – командира отделения подразделения.

Позывной Сергей Елисеев избрал в честь месяца, в котором 5 лет назад у него с женой родился первенец: «Лютый». И, как вспоминали побратимы воина, этот позывной оказался удивительно точным: Сергей был непримирим к врагам.

«Он действовал смело, нестандартно, решительно и дерзко, хотя никогда не забывал об осторожности… Впервые я увидел Сергея на боевой позиции — улыбающегося, в хорошем настроении. Мы очень быстро подружились. Он проявлял себя как ответственный, надежный и очень грамотный командир», – цитирует АрмияИнформ побратима Сергея Елисеева по 93 бригаде «Холодный Яр».



2 ноября 2021 года «Лютый» заступил на боевое дежурство на одну из позиций бригады под селом Павлополь Волновахского района Донецкой области. И вел наблюдение за противником. В это время в него попал вражеский снайпер.

Виталий Николаевич Павлысько родился 29 ноября 1973 года в городе Яворов Львовской области. Получил среднее специальное образование. Служил в полиции. На войне – с 2015 года. Тогда, 6 лет назад, на фронт Виталий добровольцем отправился в составе 24 «королевской» бригады – и с ней же воевал до самого конца. По сообщениям СМИ, супруга военного служила медиком в этой же бригаде.

В 2017 году в результате подрыва на растяжке Виталий получил серьезные ранения. Часть вонзившихся в его тело осколков медикам удалось достать. Удаление же остальных требовало более серьезных оперативных вмешательств и надолго «вывело» бы воина из строя. А на это он не готов был пойти – постоянно рвался назад, на фронт, потому что считал своим долгом готовить «новичков», хотел быть рядом с побратимами и видел свое место там, где идет война. На фронт Виталий Павлысько вернулся с несколькими обломками в спине.

«Охотник» – такое псевдо дали главному сержанту 24 ОМБр Виталию Павлыську сослуживцы. Он, вспоминают побратимы, любил поохотиться, и время от времени выходил на охоту зайца или фазана даже в зоне ООС.

7 ноября Виталий Павлысько находился на боевых позициях бригады неподалеку от поселка Новозвановка, что на Луганщине. В это время оккупанты начали обстреливать украинских военных из 120-мм минометов.

«При обстреле, когда главный сержант Павлысько вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие, одна из вражеских мин разорвалась рядом с бойцами. В результате Виталий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью», – написали впоследствии на странице 24 ОМБр в Facebook.

Виталий погиб на месте. Еще двое его побратимов получили ранения.

Дома героя ждала жена, сын и дочь.

Когда Виталия Павлыська транспортировали домой – произошла трагедия: не выдержало сердце волонтера гуманитарного проекта «Эвакуация 200» Геннадия Писаренко, доставлявшего тело павшего защитника Украины на малую родину.Руслан Хаилович Прусов – из тех защитников Украины, которые на войне с первого дня российской агрессии против нашего государства. Кадровый военный, подполковник Прусов (позывной «Спектр») прошел путь от рядового до заместителя командира бригады – начальника воздушно-десантной службы 79 ОДШБр. В 2022-м он встречал бы 20-летие службы в армии.

Ответственный и профессиональный, общительный и веселый, Руслан Прусов имел серьезный боевой опыт. А свойственная ему готовность всегда прийти на помощь сделала «Спектра» отличным командиром.

«Кто будет командиром второго батальона, тогда вопросов не возникло. Руслан Прусов выезжал в донецкий аэропорт, сопровождал конвои, работал с людьми второго батальона, и было принято решение назначить его командиром батальона. Спокойно справлялся со своими обязанностями. Когда возник вопрос, кто будет заместителем командира бригады по воздушно-десантной подготовке, вопросов не было. Был назначен Руслан. Бригада выполняла все поставленные задачи по воздушно-десантной подготовке только на отлично», – цитировали на странице бригады воспоминания о Руслане Халиловиче бывшего комбрига 79 ОДШБр Валерия Курача.

В 2017 году Руслан Прусов женился. Знакомые офицера вспоминают: свою молодую жену он очень любил. Когда же у супругов родилась дочь – она стала для военного смыслом жизни.

12 ноября подполковник Прусов вместе с мастером-сержантом Вадимом Федосеевым отправились на выполнение боевого задания. Автомобиль, в котором передвигались военные, взорвался в районе села Нижнетеплое Луганской области.

Вадим Викторович Федосеев, мастер-сержант 79 ОДШБр, почти всю свою жизнь посвятил армии. Служить, как вспоминали его друзья, начал еще в 1993 году – еще тогда остановил выбор на десантных войсках. Играл в военном оркестре. Ездил в Югославию в составе миротворческой миссии. Сам Вадим Викторович о том периоде своей жизни говорил неохотно. Очевидно, потому, что там он побывал в плену у сербов, прошел через жестокие пытки и чудом выжил.

В 2009 году Вадим Федосеев стал военным пенсионером, однако армию не оставил. На тот момент мужчина занимал должность командира ремонтного взвода, занимавшегося ремонтом парашютов. И всегда очень придирчиво относился к своим обязанностям, понимая: от качества его работы в прямом смысле зависят жизнь ребят, десантирующихся с парашютами.

А в 2014 году началась война России против Украины. И Вадим Федосеев был мобилизован посреди первых – еще в марте того года. Но те, кто знал его – уверены: он бы пошел защищать родину и без приказа.

На фронте опытный военный занимался тем, что знал и умел лучше всего: возглавил ремонтный взвод, который ремонтировал имущество воздушно-десантного подразделения.

«Вадим Викторович был всегда был веселым и общительным, и не было той работы, которую бы он ни выполнил в своей мастерской. Таких специалистов очень мало» – писали о Федосееве в день прощания с павшими десантниками на странице их родной 79-ки.

Знавшие Федосеева утверждали: он был очень хорошим командиром. Не позволял себе срываться на подчиненных или ругать за допущенные ошибки – предпочитая вместо этого сделать так, чтобы эти ошибки больше не повторялись. К каждому военному у Федосеева был свой подход. А коммуникабельность, веселый характер и врожденная доброта вместе с невероятным опытом и готовностью им поделиться и научить младших побратимов всему, что знал сам – привлекали к Вадиму Викторовичу людей.



Федосеев погиб вместе с Прусовым в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве под селом Нижнетеплым в Луганской области. Похоронили героя на Почетном секторе Мишковского кладбища в Николаеве. У него остался взрослый сын и жена, с которой, несмотря на долгие годы, проведенные вместе, Вадим Викторович смог сохранить теплые чувства и нежность в отношениях.Уберт Валерьевич Мрачковский родился в городе Хмельницкий 12 июля 1988 года. В 2006 году был призван на срочную военную службу в ряды 80 отдельного аэромобильного полка (ныне – 80 ОДШБр). В этом подразделении Уберт служил до 2011 года.

Когда Россия напала на Украину, Уберт Мрачковский еще в апреле, не раздумывая, вернулся в армию. В этот раз – на настоящую войну. Вместе с 51 ОМБр молодой военный участвовал в боях за Саур-Могилу.

«Первый бой Уберт, как рассказывал, принял 28 июля 2014 года в составе роты снайперов 51-й ОМБР, выжил на той проклятой Саурке. Но все время был на острие, по сей день», – вспоминал побратим Мрачковского, ветеран 51 ОМБр Константин Зинкевич.

За проявленный тогда героизм Уберт Мачковский был удостоен Ордена «За Мужество» ІІІ степени.

В боях за Саурку Уберт получил тяжелые ранения, однако продолжал бой, пока мог. А после, подлечившись, он снова вернулся на фронт. Участвовал в боях за Дебальцево, занимался эвакуацией раненых.

Тогда же, затаскивая одного из раненых на БТР, как сообщают СМИ, Уберт во второй раз был серьезно ранен: враг попал из РПГ в броню, и осколок от снаряда разорвал бойцу легкое.

Как говорят волонтеры и военные, Уберт был одним из самых результативных снайперов в зоне ООС. «Я уничтожаю врагов, а не людей», – вспоминают военные слова воина.

19 ноября во время обстрела, который вели российские наемники по украинским военным в районе села Причепиловка в Луганской области Уберт Мрачковский снова был ранен. В этот раз ранение стало роковым: вражеская пуля не оставил герою шансов выжить.

Посмертно воин был удостоен Ордена «За мужество» ІІ степени. Похоронили Уберта Мрачковского на Аллее Славы на кладбище микрорайона Раково в Хмельницком. У погибшего героя осталась жена и двое детей.Алхасли Али Наиб родился 22 января 1992 года в Азербайджане. Профессиональный спортсмен, он серьезно занимался боевыми искусствами. Был бойцом смешанных единоборств ММА.

Именно спорт в конце концов и привел молодого человека в украинский Харьков несколько лет назад. Как сообщает сайт АрмияИнформ, в первую столицу Украины Али Наиб приехал потому, что здесь успешно развивают древний олимпийский вид единоборства – панкратион. А им, говорят корреспонденты издания, мужчина профессионально занимался.

Знакомые Али Наиба вспоминают: он мечтал создать в Харькове секцию по панкратиону, стремился тренировать молодых спортсменов. Но неожиданно для всех отложил свою мечту – и в 2018 году пошел на контракт с ВСУ.

Службу старший солдат Али Наиб Алхасли нес в составе 54 ОМБр, в должности старшего оператора 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона этой бригады.

Как рассказывал журналистам побратим Али Наиба на псевдо «Апачи», к тому, чтобы с оружием в руках встать на защиту нашего государства, мужчину подтолкнуло искреннее убеждение, что Россия – общий враг для Украины и Азербайджана.

«Он был образцом на спортивной площадке, где постоянно поддерживал физическую форму; настоящим специалистом в обращении со штатным оружием и другим вооружением, знал ведь, что эти умения могут понадобиться в любой момент… Но война не сделала его жестким – со свойственным его нации гостеприимством он постоянно пытался всех накормить и делился последним», – цитирует АрмияИнформ побратима воина на позывной «Шепар».

26 ноября Али Наиб Алхасли получил тяжелое ранение, нанесенное вражеским снайпером. Все попытки спасти жизнь воина оказались тщетными.

Похоронили погибшего героя на Аллее Героев в Харькове, где он жил вместе с женой. В далеком Азербайджане у него осталась мама.

