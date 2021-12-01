Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2021 установил официальный курс евро на уровне 30,84 гривен за евро. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 2 декабря установлен на таком уровне: 30,8443 грн. за евро (-0,0778 грн.). При этом курс евро на 30 ноября составляет 30,9221 гривны за евро.

Скриншот bank.gov.ua Таким образом, официальный курс евро снизился после роста в течение пяти дней подряд.

Скриншот bank.gov.ua Межбанк На межбанке курс евро по продаже вырос на 12 копеек до 31,03 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 31,01 гривны за евро.