Сегодня, 1 декабря президент Владимир Зеленский выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде.

Обращение президента Украины к Раде предусмотрено Конституцией и происходит ежегодно. В этот раз оно начнется в 10 утра.

Послание главы государства касается текущего внутреннего и внешнего положения Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=grK3Yd5LGfs

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября проводил большой пресс-марафон «30 вопросов президенту». Он запомнится нам скандалом между ним и журналистом Юрием Бутусовым, а также заявлением о перевороте с привлечением Рината Ахметова.