Украинский политзаключенный в России Иван Яцкин объявил голодовку. Сегодня он отбывает наказание в печально известной пытке СИЗО-1 города Саратова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. По словам Денисовой, в отношении Яцкина российские тюремщики регулярно совершали провокации, поскольку он не разрешал им в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес Украины. У мужчины отобрали все лекарства, порвали сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду.

"Также полностью игнорируется состояние здоровья Ивана, страдающего хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение. Медицинская помощь ему не оказывается", — добавляет Денисова.

Также омбудсмен отметила, что голодание в состоянии Яцкина может привести к худшему. Напомним, РБК-Украина писала о том, что состояние одного из украинских политических заключенных в России – Владимира Дудки, существенно ухудшилось. Также Денисова заявила о том, что российские кафиры в Крыму продолжают уничтожать уникальные экосистемы полуострова, чем нарушают экологические права граждан.