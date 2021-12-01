Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал к объединению все антипутинские силы в Украине. Он подчеркнул – российская угроза вышла на качественно новый и гораздо более опасный уровень. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политика во время выступления на Киевском форуме безопасности по случаю 30-летия восстановленной Государственности и Свободы. "Сегодня, так же как международная солидарность, Украина нуждается и в национальном единстве, — отмечает Петр Порошенко. — Но как бы тревожно ни было, как бы нас, украинцев, не пугали, я хочу подчеркнуть: нет никаких оснований для отчаяния, для пессимизма. Мы преодолевали трудности и в более трудные времена, мы являемся оптимистами.И нас вдохновляет способность украинцев защищать свою землю, защищать свое государство и ключевое — защищать свою свободу". По словам Порошенко, украинцев вдохновляет мужество наших воинов противостоять внешнему врагу. "Нас вдохновляет готовность творить настоящее европейское, фантастическое государство Украины. Творение европейской Украины — это то, что нас всех безусловно объединяет, несмотря на, возможно, разные подходы. А также уверенность в том, что Украина должна выстоять и, преодолев вызовы, стать мощной , объединенным, демократическим, европейским государством", — говорит пятый президент. Политик напомнил, что после Революции Достоинства, которая, кстати, по-настоящему началась 1 декабря 2013 года, когда миллионы украинцев вышли на Майданы по всей Украине протестовать против несправедливости, против попытки власти забрать у них и у страны будущее, украинцы начали писать новую европейскую страницу. нашей независимости. "Ее авторами стали каждый из нас, и наши союзники, и друзья с обеих сторон Атлантики", – говорит лидер "ЕС". Порошенко подчеркнул, что именно Путин — главный враг Украины. "И мы как государственники готовы приложить все усилия для снижения внутриполитического напряжения, чтобы все политические силы внутри страны в конце концов могли сконцентрироваться на совместном плане противодействий внешней агрессии. Поэтому мы еще раз призываем власть к совместным действиям ради отечества, к объединению усилий, к международным партнерам мы обращаемся по поводу всесторонней поддержки этой борьбы", — резюмирует лидер партии "Европейская Солидарность". Как сообщалось, ранее "Европейская солидарность" выразила возмущение попытками президента Владимира Зеленского построить в Украине авторитарный режим лукашенковского или путинского образца.