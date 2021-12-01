Сотрудники СБУ приняли участие в масштабных учениях, проходивших вблизи границы с Беларусью. Противодействовали попытке "прорыва" нелегалов в Украину. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. Учения проходили в рамках специальной операции "Полесье".

"Для выявления и фиксации соответствующих "правонарушений" участники учебной операции задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты. Мероприятия проводились в условиях максимально приближенных к реальным", — пишет прессслужба.

Согласно легенде, группа диверсантов координировала действия мигрантов с территории Украины. В то же время, несколько групп нелегалов пытались пересечь границу страны.

"В ходе тренировок спецназовцы СБУ оперативно обнаружили и задержали группу диверсантов в заброшенном здании недалеко от границы", — добавляет прессслужба. Другие правоохранители нейтрализовали попытки пересечь границу со стороны большого количества "мигрантов". "Кроме того, проведены фильтрационные мероприятия среди задержанных "злоумышленников" по выявлению вероятных террористов", — отмечает СБУ.