Сколько кофе можно выпивать за день без тревоги за свое здоровье. Если человек не на лечебном протоколе и у него достаточная скорость усвоения кофе, вполне допустимо выпивать 1-2 чашки в день. Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Екатерина Григорьева. Она также назвала, в какое время дня лучше всего пить кофе.

Кофе (фото: pexels.com) Как узнать скорость усвоения кофе В домашних условиях определить время наступления мочегонного эффекта после чашечки кофе. Как скоро кофеин в печени превращается в диметилксантин, который и провоцирует посещение туалета. Посредством генетического анализа оценить полиморфизм в системе цитохромов CYP 1А2 (АА, АС, СС). Если вариант носительства СС – скорость метаболизма очень низкая, вам нужно либо отказаться от кофе, либо ограничиться 1 чашкой в день, чтобы не провоцировать риски сердечно-сосудистых заболеваний. Вариант АС – допустим до 2 чашек в день Вариант АА – до 4 чашек в день Кофе обезвоживает и оказывает влияние на кислотность, поэтому старайтесь одновременно выпить достаточное количество воды. Поскольку кофе уменьшает усвоение витаминов и других полезных веществ, рекомендуется пить его не сразу после завтрака, а через 30-40 минут. Кофе стимулирует выработку кортизола, не следует его пить во время максимальной концентрации кортизола в крови. Утром пик кортизола наступает около 6-8 часов, затем снижается. Вот тогда и можно позволить себе чашечку ароматного напитка. Затем в 12-13 часов следует подъем кортизола, за ним снова спад. Значит, после обеда тоже можно побаловать себя и продолжить работоспособность. После 16 часов кофе пить не следует, чтобы не испытывать проблем с засыпанием.

Откуда сонливость после кофе (фото: pexels.com) Почему вы не можете проснуться без кофе Если кофе для вас – не приятный ритуал, а необходимость, чтобы проснуться, стоит задуматься. Если вы не можете утром очнуться без кофе, скорее всего, отсутствует утренний пик кортизола – и нужно разбираться с надпочечниками и налаживать сон. Если после кофе вместо ожидаемой бодрости вам хочется спать, вероятно, вы очень устали. В таком состоянии организм производит аденозин, обладающий снотворным действием. Кофеин имеет схожее строение и связывается с аденозиновыми рецепторами в организме, на 30-40 минут откладывая тормозящее воздействие аденозина. Затем аденозин сгоняет кофеин с рецепторов – и снова провоцирует сонливость. Чем больше вы устали, тем сильнее будете хотеться спать после кофе.⠀ Ранее врач назвала неожиданные косвенные симптомы гастрита.