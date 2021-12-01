Google объявил о повышении стоимости пользования своими сервисами в Украине. Это связано с недавно подписанным президентом Владимиром Зеленским законом «о налоге на Google».

Сообщение о подорожании Google разослал своим украинским пользователям в соответствующем письме, сообщает AIN.UA. Согласно ему, компания начинает взимать дополнительно 20% НДС от своих сервисов.

При этом там подчеркивают: это повышение касается услуг, предоставляемых только физлицам. Для компаний и предпринимателей с бизнес-аккаунтами условия остаются прежними.

«На выполнение законодательства в Украине Google начинает взимание 20% НДС с цифровых сервисов для индивидуальных пользователей и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнесы. Если у Вас есть бизнес-аккаунт, это означает, что вы используете его в коммерческих целях от имени зарегистрированного юрлица […] в таком случае от вас не требуется дополнительных действий, – говорится в письме компании.

Напомним, парламент принял и президент уже подписал так называемый «налог на Google» — закон о налогообложении международных интернет-компаний. Электронные услуги в Украине приравняли к таким товарам, как хлеб, молоко, колбаса. Как известно, ставка НДС в Украине составляет 20% и со следующего года такой же налог должны будут платить и интернет-компании, которые предоставляют платные сервисы. Этот сбор должны будут платить популярные соцсети, поставщики развлекательного контента по подписке, сервисы регистрации сайтов, производители программного обеспечения и т. д.

Стриминговий сервис Netflix запустил украинскую версию сайта и обещает еще больше контента с дубляжом на украинском языке.