В Украине резко уменьшилось количество семей, получающих субсидии. Без помощи оставляют самых незащищенных.

Один из таких примеров приводит «Сегодня». По данным издания, не смог оформить помощь пенсионер Петр Власович. Почти половина пенсии, говорит, идет на лекарства, оплачивать коммуналку самостоятельно – сложно:

«Я больной человек, инсулин, – на лекарства идет много денег, сейчас отопительный сезон. Такие цены страшны. Так хоть какая-то копейка. В прошлом году там мизер был – 200 грн».

Однако после непродолжительных расчетов оказывается: в этом году субсидия Петру вообще не светит. Ведь пенсия, как объясняют в управлении соцзащиты населения, – у мужчины вдвое выше минимальной.

Несколько месяцев назад ему действительно повысили пенсию на несколько сотен гривен. Однако Петр пока не знает – станет ли этого на коммуналку.

«На коммуналку тысячи приходят, в прошлом году платил и 2 тысячи и больше, в этом не знаю, что будет», – говорит пенсионер.

Эксперты говорят – количество субсидиантов будет уменьшаться и дальше еще и из-за сложности условий получения помощи.

«Я не думаю, что мы станем богаче, не думаю, что упадут цены на энергоносители. Наверное, по окончании отопительного сезона мы будем видеть еще одно постановление Кабмина, которое будет более жестко подходить к тому, кто имеет право на субсидию», – считает член Экономический дискуссионный клуб Олег Пендзин.

Только в Киеве в сравнении с прошлым отопительным сезоном – 20 тысячам семей перестали выплачивать субсидии. Но это еще ничего: в некоторых случаях деньги могут даже попросить вернуть. Все – из-за недобросовестных субсидиантов – объясняют в департаменте социальной политики КГГА.

В Украине резко сократилось количество семей, которые получают субсидии — в этом году выплат лишились около 700 домовладений. Такое должно происходить в случае положительных изменений уровня жизни, но очевидно, что лучше жить украинцы не стали.

На портале государственных электронных услуг «Дія» запустили семь новых функций. Сейчас там можно дистанционно оформить пенсию, субсидию и получить ряд справок.