Украина и НАТО работают над сдерживанием России от агрессии на двух треках. В частности, Североатлантический альянс может сделать как содружество и каждый отдельный член НАТО на двустороннем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Риге, сообщает корреспондент РБК-Украина. "Есть два трека сотрудничества. Первый — то, что НАТО может сделать как альянс. Второй — то, что может сделать каждый член НАТО на двустороннем уровне в отношениях с Украиной. Мы благодарим генсека НАТО Йенса Столтенберга за принципиальную позицию. Он призывает больше работать с Украиной на двустороннем уровне. Мы сейчас говорим с каждой страной, что она может добавить в механизм сдерживания России, и мы работаем с Альянсом, чтобы получать конкретную помощь и поддержку", — заявил министр. Напомним, ранее Столтенберг заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину. Кроме того, министры Альянса заявили о необходимости избежать эскалации на границе Украины и России. При этом Столтенберг пригрозил РФ политическим и экономическим последствиям в случае агрессии против страны.