"Укрзализныця" на зимние праздники снова запустит "Лыжный экспресс" из Киева в Славское (Львовская область). Скоростной поезд довезет на горнолыжный курорт менее чем за 8 часов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци". Сообщается, что на период с 24 по 30 декабря 2021, а также 2, 6 и 8 января 2022 назначается курсирование поезда Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев — Славское. Поезд №745/746 будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в Славский пункт в 13:54. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в столицу в 23:50. На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem. При заселении в гостинице на горнолыжных курортах нужно будет предъявлять COVID-документы. Напомним, ранее сообщалось, что УЗ запускает самый длинный железнодорожный маршрут, который соединит Мариуполь и Рахов. Также стало известно, что на Украине появятся 12 пар скоростных поездов.