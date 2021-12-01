С 16 декабря в Киеве откроются 14 новогодних локаций. В скором времени начнутся монтажные работы праздничных локаций – на Софийской и Контрактовой площадях и возле Арки дружбы народов.

Об этом сообщили в КГГА.

«Столичные власти уже 7 лет подряд используют свой успешный опыт, когда к созданию новогодних локаций приобщается частный бизнес. Это, в первую очередь, позволяет сэкономить десятки миллионов бюджетных средств, которые нужны в других отраслях. В то же время, такое партнерство позволяет создать современные европейские локации, которые являются магнитом не только для киевлян, но и для гостей столицы. Напомню, что главная елка Киева и страны уже два года подряд попадала в европейский рейтинг самых красивых елок, и это реальное признание нашего сотрудничества с бизнесом», – заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В этом году предоставлена ​​возможность разным командам обустроить новогодние локации. По словам директора Департамента культуры КГГА Яны Бариновой, это будет не только новый опыт, но и реальная конкуренция креативных групп, которые в борьбе за посетителя поднимут планку качества празднования.

«В скором времени начнутся монтажные работы праздничных локаций – на Софийской и Контрактовой площадях и возле Арки дружбы народов, поэтому все улицы и площади будут украшены, а в каждом районе столицы появится новогодняя елка», – отметила Яна Баринова.

В Украине начинают продавать новогодние елки, и стали известны первоначальные цены на праздничное дерево.

По сравнению с прошлым годом, новогодний стол, в среднем, подорожает на 16-20%.