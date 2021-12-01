В сети интернет сегодня распространилось видео с якобы "расстрелом нелегальных мигрантов" на украинской границе. Пограничники заявили, что это очередной фейк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы. "Информация о расстреле мигрантов в Чернобыльской зоне – фейк", — говорится в сообщении. Уточняется, что в сети начало распространяться видео, на котором якобы тепловизионной камерой снят расстрел группы незаконных мигрантов. Отдельные ресурсы отмечают, что его устроили якобы украинские военные, другие — якобы пограничники расстреляли группу нелегалов, которые пытались прорваться в Украину из Беларуси через Зону отчуждения. На видео есть надпись "PRILUKI", а видео якобы записано 29 ноября. "Никаких групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в том числе в районе Чернобыльской зоны, не было обнаружено. Просим граждан оставаться сознательными, не распространять информацию фейковых ресурсов", — говорится в сообщении. Напомним, ранее в сети появилось видео с "задержанием" в Чернобыле нелегалов из Беларуси. Оно тоже оказалось фейком. В СНБО сразу предупредили о дезинформационных кампаниях из-за миграционного кризиса на белорусской границе.