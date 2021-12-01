За прошедшие сутки, 30 ноября, в Польше зафиксировано 29 064 случая заболевания коронавирусом, а также от COVID умерло 570 человек. Такие показатели рекордны для страны во время четвертой осенней волны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Польши в Twitter. По количеству инфицированных показатель 30 ноября стал самым высоким со 2 апреля. А по смертности показатель прошедших суток является самым высоким со второй половины апреля. На сегодняшний день в больницах Польши находятся 21,3 тысячи инфицированных коронавирусом. К аппаратам ИВЛ подключено более 1,8 тысяч пациентов. По официальным данным, с начала пандемии в Польше зарегистрировали более 3,5 млн. случаев заболеваемости. Также от COVID умерло более 84,1 тысяч. Напомним, Закарпатская область является единственным регионом Украины, где ухудшается ситуация с коронавирусом. В регионе продолжают подтверждать столько же случаев COVID, как и на прошлой неделе.