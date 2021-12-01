В Украине зафиксировано 11 960 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1088 детей и 207 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 3 629 человек с COVID-19, умерли — 557.

Кабинет Министров ужесточил карантинные правила. В первую очередь, это коснется невакцинированных граждан.

24 ноября во Всемирной организации здравоохранения сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса в Южной Африке. Этот вариант имеет большое количество мутаций.

Как сообщалось ранее, завод фармацевтической компании «Лекхим» в Харькове сможет разливать более 10 000 доз вакцины от COVID-19 в час.