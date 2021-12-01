Южная Корея устанавливает обязательный 10-дневный карантин для всех международных путешественников. Правило вступает в силу с 3 декабря и продлится в течение двух недель. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В то же время граждане Кореи и находящиеся в стране в течение долгого времени иностранцы могут самоизолироваться дома. Остальные же будут помещены на карантин в учреждение, которое назначит правительство.

Также страна запретит путешественникам из Нигерии въезжать в страну на краткосрочный период. В общем, соответствующее ограничение ввели против семи южноафриканских стран — Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Эсватине, Малави и Мозамбика.

С субботы Корея также прекратит прямые рейсы из Эфиопии. Правительство организует нерегулярные рейсы для корейских граждан, планирующих вернуться из африканских стран.