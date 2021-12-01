Президент Украины Владимир Зеленский заявил о внесении в Верховную Раду законопроекта о двойном гражданстве. Документ касается в первую очередь украинцев, которые живут за границей.

Такое заявление он сделал в ходе ежегодного обращения к Верховной Раде.

По его словам, украинцы за границей должны чувствовать себя гражданами своей родины:

«Я знаю, насколько важен для украинцев, которые живут в США, Канаде, ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов. Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства – равными украинцами».

Отметим, также Зеленский анонсировал повышение зарплат медикам.

В России заявляли, что за первые 6 месяцев 2021 года гражданство РФ получили 184 385 граждан Украины. Одновременно с этим выдали 16 202 документов о виде на жительство для украинцев.