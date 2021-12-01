Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплат медикам.

Соответствующее заявление он сделал в ходе своего обращения к Верховной Раде.

По словам президента, зарплата врачей за год выросла вдвое. С 1 января, добавил он, зарплата составит минимум 20 000 гривен, а средняя зарплата медиков будет 24 000 гривен.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря минимальная зарплата в Украине повышается до 6 500 гривен. Соответственно, минимальная почасовая зарплата увеличивается с 36,1 гривны до 39,12 гривны.