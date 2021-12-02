Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, получит реальный срок, несмотря на то, что у его родителей есть нужные связи.

Такое заявление изданию «Телеграф» сделал харьковский бизнесмен Юрий Сапронов.

По его словам, мать подростка имеет коллекторскую фирму:

«Не всякий мясник центрального рынка мог зайти к покойному Геннадию Кернесу. А мама… Это много лет коллекторская фирма. Вы знаете, что такое выбивание долгов. Это значит, что всех силовиков хорошо знает много лет».

Он добавил, что именно поэтому многие говорили, что 16-летний парень уйдет от правосудия. Сам он считает, что 16-летний Николай получит реальный срок. Опасность была связана с так называемой амнистией в честь 30-летия Независимости Украины, под которую Харьковский мог попасть как несовершеннолетний.

Мать 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником смертельной аварии в Харькове, впервые дала большое интервью. Она заявила, что не разрешала сыну садится за руль, плохое влияние на парня оказало его окружение — он стремился казаться человеком из более высших социальных слоев.

Родителей 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, могут привлечь к уголовной ответственности. В их отношении открыто уголовное производство по двум статьям, продолжается следствие.



