Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призовет Москву увести войска от границы с Украиной. Глава Госдепартамента также намерен требовать от России возобновить режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Как заявил Блинкен, минские соглашения – это дипломатический путь разрешения конфликта в Украине, однако они не выполняются, поскольку Россия не выполняет своих обещаний. "Мы (США – ред.) призываем Россию следовать этому пути. Увести военных от границы. Восстановить режим прекращения огня, который был установлен в июле 2020 года. Остановить дестабилизирующие и провокационные действия", — сказал Блинкен. Госсекретарь добавил, что намерен донести эти призывы Сергею Лаврову в ходе запланированной на завтра 2 декабря встречи. Напомним, завтра в Швеции Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить поддержку Украины на фоне угроз со стороны России. Отметим, по данным украинской разведки, Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января-начале февраля.