В среду, 1 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Так, боевики открывали огонь в направлении Авдеевки. Оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, российские наемники дистанционно заменяли ПОМ-2 окрестности населенного пункта Марьинка. В результате гражданский получил ранение. "Украинские защитники открывали ответный огонь, и заставили противника прекратить обстрелы. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении. Напомним, за минувшие сутки, 30 ноября, боевики четырежды обстреливали украинские позиции в Донбассе.