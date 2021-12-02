ФСБ заявила о задержании агента Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины и двух агентов СБУ, якобы они собирали данные о стратегических объектах.

Российские СМИ сообщают, что первый задержанный — житель Киевской области Александр Цилык, который уже якобы дал признательные показания и рассказал, что «был завербован сотрудником опергруппы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины».

Также кремлевские СМИ пишут, что он «планировал совершить, подорвав два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте».

Двое других агентов — отец и сын Зиновий Коваль и Игорь Коваль, которые прибыли в Россию для сбора информации и съемки стратегически важных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Они, как утверждают российские силовики, сознались, что завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области, за выполнение задания им пообещали вознаграждение в 10 000 долларов.

