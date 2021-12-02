В зале Верховной Рады произошла забавная перепалка Дмитрия Разумкова с народным депутатом Галиной Третьяковой.
Депутаты обсуждали изменения в бюджет 2022-го года и Третьяковой не понравилось, что ее правку будет обсуждать кто-то другой.
В ходе обсуждения, Третьякова назвала Разумкова «солнцем», но, судя по всему, ему это не понравилось:
— «Солнце, я тебя уважаю».
— «Я не солнце, во-первых. Во-вторых, Галя, это автор, это все, читай матчасть».
— «Но это не означает, что мою правку будет обсуждать кто-то другой».
— «Твою правку и будет обсуждать кто-то другой, если она учтена».Видео: Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко
Верховная Рада 2 декабря утвердила Закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год».
Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2022 год до второго чтения заложил средства на пополнение уставного капитала АО «Украинские национальные авиалинии». Планируется потратить 1 млрд. гривен.