В зале Верховной Рады произошла забавная перепалка Дмитрия Разумкова с народным депутатом Галиной Третьяковой.

Депутаты обсуждали изменения в бюджет 2022-го года и Третьяковой не понравилось, что ее правку будет обсуждать кто-то другой.

В ходе обсуждения, Третьякова назвала Разумкова «солнцем», но, судя по всему, ему это не понравилось:

— «Солнце, я тебя уважаю».

— «Я не солнце, во-первых. Во-вторых, Галя, это автор, это все, читай матчасть».

— «Но это не означает, что мою правку будет обсуждать кто-то другой».

— «Твою правку и будет обсуждать кто-то другой, если она учтена».Видео: Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко

