Учитель истории и правоведения киевской школы №152 попал в скандал. В сети появилось видео того, как он общается с учениками, называя их «долбанными козлами», а также угрожая.

Соответствующее видео опубликовали в группе «Батьки SOS».

«Вот такое позорное поведение учителя. Бушев Владимир Семенович. Этот учитель уже давно так себя ведет с детьми, как он говорит ничего не боится, потому что все «решает» в администрации. По моему мнению, это профессиональное угасание, человек, который ненавидит детей, не может их учить! Директор школы Витичек Наталья Ивановна, на все это закрывает глаза, не раз родители детей из разных классов обращались с просьбой повлиять на учителя, реакции нет. Самое интересное конфликтные ситуации возникают не только с ним, но и с его женой (ведет группу ГПД) и дочерью (учитель английского языка). Семейный подряд», — пишет «Зайцев Иванов».



В Кривом Роге Днепропетровской области родители решили выделить средства для школы на покупку пневматического пистолета Макарова, чтобы дети научились стрелять.

В Скадовском районе Херсонской области ученица 8 класса одной из школ стала жертвой кибербуллинга. В частности, двое одноклассников создали фейковую страницу в Instagram и терроризировали там девочку.