Министр иностранных дел Сергей Лавров агрессивно отреагировал на обещания вступления Украины в НАТО. В ходе своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ он внезапно напомнил миру о событиях 2008 года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«Решение бухарестского саммита НАТО апреля 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО, — мина в самое основание конструкции европейской безопасности. Один раз в августе 2008 года уже «рвануло», когда пребывавший в эйфории от НАТО-перспективы Михаил Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте», — отметил Лавров.

Он также заявил, что тезисы об отсутствии права у России высказывать другим странам позицию о недопустимости расширения НАТО, является «игрой с огнем».

«Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо», — добавил Лавров.

Напомним, речь идет о нападении России на Грузию в 2008 году. В августе на фоне обоюдных обвинений в провокациях Россия ввела регулярные войска в Южную Осетию и вторглась на грузинскую территорию. В ответ на обстрелы грузинских сел войска Тбилиси заняли большую часть Цхинвали, Россия же ввела танки и применяла военную авиацию. В итоге после конфликта Россия признала Южную Осетию и Абхазию «независимыми государствами».