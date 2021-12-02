Компания Microsoft никогда не была рада тому, что большинство пользователей операционной системы Windows загружают именно Google Chrome. Вероятно, в этот раз она решила активизировать свою кампанию и действовать более агрессивно. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Пользователи Windows 10 и Windows 11 заметили, что браузер Microsoft Edge (установленный по умолчанию) начал отображать новые подсказки при попытке загрузить Chrome, чтобы отказать их от этого.

Подсказки включают следующие сообщения: Microsoft Edge работает на той же технологии, на которой построен и Chrome, однако имеет большее доверие со стороны компании; "Этот браузер такой 2008! Вы знаете, что есть нового? Microsoft Edge" "Я ненавижу экономить деньги", — сказал никто и никогда. Microsoft Edge – лучший браузер для покупок в Интернете».

Также в сообщениях есть кнопка, которая перенаправляет на страницу, в которой отображаются все преимущества Edge перед ее конкурентами. Интересно то, что соответствующую "ссылку" пока видят только пользователи Windows 11.