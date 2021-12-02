Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключает участия белорусских вооруженных сил в возможном вторжении в Украину вместе с Россией. По его словам, сейчас принимаются все меры по предотвращению этой угрозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы латвийскому новостному порталу Sargs.lv. "Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такую возможность. Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может разрешить России использовать свою территорию для организации вторжения. Однако любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов Вооруженных сил для ее смягчения", — ответил Кулеба на вопрос, означают ли последние заявления Лукашенко, что есть вероятность не просто вторжения со стороны Беларуси, но участия в нем белорусских вооруженных сил. Он также добавил, что "даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы. Политические заявления Минска сейчас являются частью агрессивной внешней политики России". Защита украинской границы По его словам, для предотвращения такого развития событий на границу Украины с Беларусью необходимо направить соответствующее количество военнослужащих. "Сейчас мы решаем, где взять эти ресурсы. Проблема в том, что наши возможности не безграничны, поскольку, унося военную силу с одного места, мы снижаем свою обороноспособность на этом участке. Таким образом, указанная деятельность Беларуси напрямую соответствует военным интересам России", – резюмировал министр. Напомним, в ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения на границе Беларуси с Украиной. Эти учения будут в два этапа. Кроме того, 30 ноября лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко впервые назвал оккупированный Крым "де-факто и де-юре русским". А также заявил о том, что договорился навестить его вместе с президентом России Владимиром Путиным.