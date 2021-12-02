Жизнь водителя – это не только лишь каждодневные поездки и регулярные путешествия. Это также вкусный горячий кофе, а также возможность вкусно перекусить в дороге и купить что-то необходимое. Ввиду этого современные автозаправочные комплексы должны быть не просто местом для заправки автомобиля, но и чем-то большим. В данном ключе, сеть качественного топлива UPG, регулярно старается улучшать сервис и расширять список услуг, которые могут получить водители в дороге, проводя, в том числе, различные акции для своих клиентов.

На сегодняшний день по всей Украине работают 74 АЗС UPG, которые расположены в 18 областях. Причём на этом компания не останавливается, делая всё возможное для того, чтобы её клиенты могли заехать на любимую АЗС в любом уголке страны, регулярно открывая новые заправки.

За последние несколько лет весьма выросли требования и стандарты, на которые обращают внимание клиенты. Важно теперь не только качество топлива и его разнообразие, но также и уровень клиент-сервиса, возможность перекусить в дороге или купить воды, а также приобрести сопутствующие товары, например, омыватель для стекла или детские игрушки для самых младших путешественников.

Сеть автозаправок UPG всегда идёт в ногу со временем

Новейшие автозаправочные станции UPG качество топлива на которых контролируется на многих этапах, создаются с учётом новейших трендов, и поэтому на них есть:

большое количество заправочных колонок, чтобы на заправке не было очередей;

магазин при заправке, работающий по принципу duty free;

уникальный ресторан Vivo Cafe, в котором можно купить не только популярные в дороге блюда, но и авторские блюда от шеф-повара;

парковку на 10-15 машин;

места для инвалидов;

зарядную станцию для электрических автомобилей;

облагороженную зелёную зону вблизи заправки;

яркий и узнаваемый фирменный цвет бренда в зелёных, белых и чёрных цветах.

Кроме этих преимуществ, в сети АЗС UPG качество топлива является главным приоритетом и поэтому оно поставляется напрямую с завода производителя и не содержит никаких дополнительных присадок или примесей.

Акции на АЗС UPG – новая традиция

При открытии новых автозаправочных станций, в UPG регулярно проводят акции. В частности, участники бонусной программы UPGgood могут получать дополнительные привилегии, которые заключаются в начислении специальных баллов за покупку 2 литров топлива. Их можно будет использоваться при следующей заправке. Размер начисляемых бонусом зависит от вида покупаемого топлива.

При этом, первые 1100 клиентов, которые заправляют свои автомобили на новой АЗС UPG, смогут получить специальные подарки, причём как вкусности (чизбургер или колу), так и полезные для автомобиля аксессуары (омыватель стекла или фирменнный освежитель воздуха в салоне автомобиля).

Немалое внимание общественности также привлекла недавно проведенная акция «UPG заправляет на Мальдивы». В рамках данной акции, которая проходила на протяжении двух месяцев, 300 тысяч клиентов сети АЗС UPG, которые являются владельцами бонусной карты, при заправке своего автомобиля от 25 литров топлива, принимали участие в розыгрыше:

50 конструкторов LEGO;

30 телевизионных приставок Sony Playstation 5;

20 сертификатов на 20000 тысяч гривен, которые можно потратить на путешествие;

главного приза в 200000 гривен, которые можно потратить для путешествия на Мальдивы.

Сеть качественного топлива UPG является одной из самых активных в Украине в сфере привлечения к КСО и благотворительным проектам, а также в развитии бонусной программы лояльности для своих постоянных клиентов. Кроме акций, которые посвящаются событиям в истории UPG, в компании предлагает регулярные приятные сюрпризы для участников программы UPGgood.