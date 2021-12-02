По данным Агентства общественного здравоохранения ЕС (ECDC), новый штамм коронавируса "Омикрон" может быть причиной более половины всех инфекций COVID-19 в Европе. Такой прогноз может сбыться уже в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Такая предварительная оценка может подтверждать информацию о высокой трансмиссивности "Омикрона" по сравнению со штаммом "Дельта". Однако пока нет убедительных доказательств того, что "Омикрон" может так быстро передаваться, но ведущий специалист Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария ван Керхов заявила, что агентство ожидает получить данные на этот счет в течение нескольких дней. На сегодняшний день в Европе зарегистрировано несколько десятков случаев заражения новым штаммом, который впервые был обнаружен на юге Африки в прошлом месяце. Напомним, ВОЗ направит оперативную группу в Южную Африку, чтобы помочь справиться со вспышкой нового штамма коронавируса "Омикрон". Команда будет помогать с наблюдением и отслеживанием контактов.