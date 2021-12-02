Психологи говорят, что есть определенный тип женщин, которые притягивают магнитом слабых мужчин. Речь идет о таких "самцах", которые в отношениях проявляют равнодушие и (или) тиранию, а в жизни ничего из себя не представляют. Об этом пишет Ukr.media. Мнительная Такая женщина может вызвать у мужчины желание заслужить ее одобрение, любовь, близость. Часто к таким женщинам присоединяются мужчины, к которым мать в детстве относилась так же: сначала требовала что-то, а потом хвалила. Неприхотлива Если вы изо всех сил пытаетесь показать, что вам не нужны от мужчины подарки, внимание, сами себя можете обеспечить и за все заплатить, вы будете привлекать слабаков. А ведь сильным мужчинам нравится радовать свою спутницу, которая не боится показать, что она может быть беспомощной. Любящая ушами Слабые мужчины могут поддержать словами, говорить красиво, обещать многое… но недолго. Если вы любите ушами, обязательно найдется такой, что будет петь соловьем, а на деле окажется безразличным. Ведь красивые слова рано или поздно закончатся, а вместе с ними и его "словесная" любовь. Та, которая хочет быть нужной и важной Некоторые женщины вовсю стремятся быть нужной, важной мужчине. Такие всегда могут прийти на помощь, дать деньги, выручить, поддержать, простить. Мужчина, который от природы слаб, рядом с такой женщиной превращается в тюленя выброшенного на берег. Девочка без отца Если отца не было в жизни девочки или он был каким токсическим и отрицательным по отношению к маме и к ней самой, то по мере взросления такая девушка или женщина будет выбирать неправильных спутников. Что делать? Если вы узнали себя и свою ситуацию, эксперты советуют прежде чем погружаться в очередные отношения, которые, скорее всего, снова принесут разочарование, провести внутреннюю работу над собой. А в некоторых случаях без консультаций со специалистами не обойтись. Ранее мы писали о главных ошибках женщин, которые они допускают в отношениях с мужчинами. Также психолог назвала главные причины, по которым женщины решаются на измену.