Верховная Рада Украины еще на год продлила закон о так называемом особом статусе оккупированного Донбасса.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее решение поддержали 317 нардепов.

Законопроект предлагает в статье 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» цифру «2021» заменить цифрой «2022».

В пояснительной записке говорится о том, что это позволит создать дополнительные временные возможности для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование в отдельных районах ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Отметим, закон об особом статусе Украина гарантирует «недопущение уголовного преследования, привлечение к уголовной, административной ответственности и наказание лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей». Также гарантируется свободное использование, изучение и поддержка русского языка в общественной и частной жизни.

А органы местного в ОРДЛО должны способствовать использованию русского языка в сфере образования, СМИ, судопроизводстве, экономической и социальной деятельности и так далее.

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что Анкара может стать посредником между Украиной и Россией, ведь Турция заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир. Однако в России предложение отвергли.