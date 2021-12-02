Верховная Рада 2 декабря утвердила Закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год».

Как сообщают в информационном аппарате Верховной Рады, основные показатели Госбюджета-2022 таковы:

доходы госбюджета — 1,322 трлн. грн;

расходы госбюджета — 1,497 трлн. грн;

предельный объем дефицита — 188,798 млрд. грн;

поступления от рентных платежей — 71,25 млрд грн.

расходы на оборону — 6% ВВП.

В частности, на:

зарплаты медикам направят 2,1 млрд. грн;

на социальную поддержку из-за введения карантина — 3 млрд. грн;

на программу «Питьевая вода Украины» — 1 млрд. грн;

на цифровизацию — 1,9 млрд. грн;

на реконструкцию культурных памятников — 1,7 млрд. грн;

на кино — 1 млрд. грн;

на развитие аэропортной инфраструктуры — 3,4 млрд. грн;

на модернизацию железнодорожной инфраструктуры — 4,3 млрд. грн;

на закупку дорогостоящих лекарств, в том числе для лечения СМА — 300 млн грн;

на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения — 416 млн грн.

В документе заложены средства на подготовку к внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования — 50 млн грн.

Минимальную зарплату собираются повысить не в декабре, а в октябре — до 6 700 гривен. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность с 1 января составит 1934 гривны (повышение было 1 декабря), с 1 июля — 2027 гривен, с 1 декабря — 2093 гривны. От этих показателей зависят пенсии и другие соцвыплаты.