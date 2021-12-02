Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Российская Федерация постепенно поглощает Беларусь. Этот процесс представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра Кулебы латвийскому новостному порталу Sargs.lv. "Как известно, змея сразу не проглатывает свою жертву. Она делает это медленно, но последовательно. К сожалению, сейчас такой процесс начался с Беларусью. Россия поглощает Беларусь сантиметр за сантиметром. Мы это видим четко, но не исключаю, что широкой публике это будет очевидно только тогда, когда уже будет поздно", — заявил он. При этом министр уточнил, что этот процесс представляет угрозу безопасности не только Украине, но и всей Европе. "Если бы случилось, то тогда у России вновь была бы непосредственная граница с такой европейской страной, как Польша", — резюмировал он. Напомним, 30 ноября лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко впервые назвал оккупированный Крым "де-факто и де-юре русским". А также заявил о том, что договорился навестить его вместе с президентом России Владимиром Путиным. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что не исключает участия белорусских вооруженных сил в возможном вторжении в Украину вместе с Россией. Для предотвращения этой угрозы уже сейчас принимаются все необходимые меры.