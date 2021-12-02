По делу об убийстве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова прокуратура обжалует приговор одному из фигурантов. Речь идет об Александре Лосе. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец. "По второму оправданному фигуранту будем подавать апелляцию", — заявила она. Сегодня Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу об убийстве Вороненкова, согласно которому второй фигурант — бывший лидер Павлоградского "Правого сектора" Ярослав Тарасенко — получил 12 лет тюрьмы с конфискацией. По версии следствия он подвозил киллера Павла Паршова (бывшего бойца Национальной гвардии Украины) в день убийства Вороненкова. Что касается Лося, то суд не нашел подтверждений тому, что он якобы организовал преступление. Расследование дела завершилось в августе 2021 года. Вороненков погиб в результате стрельбы в марте 2017 года в центре Киева. Его охранник в ответ выстрелил в умершего в больнице Паршова.