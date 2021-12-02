Украина с 3 декабря запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из: ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави, а также тех, кто находился на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних 14 дней. Запрет связан с распространением нового штамма коронавируса Омикрон.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

Он уточнил, что члены правительства примут соответствующее постановление.

Согласно документу, обязательную самоизоляцию, обсервацию должны пройти граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, являющиеся супругами или детьми граждан Украины, которые прибывают в Украину из указанных выше стран и находились на их территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.

Кабинет Министров ужесточил карантинные правила. В первую очередь, это коснется невакцинированных граждан.

24 ноября во Всемирной организации здравоохранения сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса в Южной Африке. Этот вариант имеет большое количество мутаций.

Как сообщалось ранее, завод фармацевтической компании «Лекхим» в Харькове сможет разливать более 10 000 доз вакцины от COVID-19 в час.