Верховная рада Украины приняла в целом законопроект о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Закон был принят во втором чтении. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию Рады. Этот закон во втором чтении поддержали 253 нардепа. Что предусматривает этот закон В пояснительной записке говорится, что 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мер, приведших к временной остановке работы хозяйствующих субъектов. Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации COVID-19. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1000 гривен за прививку двумя дозами вакцины. Когда и на что можно потратить средства За эти средства граждане смогут с 19 декабря: купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, купить билеты на поездки внутри страны — на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, книги. Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств. Ранее в Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации могут получить выплату с 19 декабря.