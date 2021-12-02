В Днепре на улице заметили больного ребенка, который собирал деньги, чтобы приобрести себе лекарство от кашля. Случайный прохожий увез 10-летнюю девочку в больницу. Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области. Так, замерзшую попрошайничавшую девочку заметил прохожий и обратился в полицию. Затем он увез ребенка в больницу, потому что девочка сильно кашляла. Спустя время полицейские пообщались с девочкой и выяснили, что она пришла из школы домой и увидела там свою нетрезвую мать. После этого ребенок пошел в магазин и аптеку, ведь заболел и плохо чувствовал себя. Поскольку у ребенка не было денег, он начал просить милостыню у прохожих. В больнице осмотрели ребенка и заподозрили у него не только бронхит, но и пневмонию. Поэтому девочку госпитализировали. "Патрульные вызвали работника ювенальной превенции для фиксирования указанного факта. Мать ребенка сообщили о местонахождении его дочери. В дальнейшем делом будет заниматься ювенальная превенция", — сообщили патрульные.

В Днепре девочка просила на улице подаяние (facebook.com/dnipropolice) Ранее мы сообщали, что в Черкассах горе-мать уснула на новорожденном. Отмечается, что ребенка едва спасли. Также мы писали, что в Харькове пьяная горе-мать пересекала оживленную дорогу и упала с ребенком на тротуар.