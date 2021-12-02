В Фастовской центральной районной больнице завершились работы по достройке двухэтажного лечебного корпуса, где разместились отделения экстренной медицинской помощи и неврологическое отделение с инсультным блоком. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевской облгосадминистрации. Работы были выполнены в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Общая стоимость строительства нового лечебного корпуса составила 23 млн. грн. "После проведения всех строительных работ Киевской ОГА было приобретено и передано больнице 65 кислородных концентраторов, 4 монитора пациента, рентгеновскую диагностическую систему, электрокардиограф, систему ультразвуковой диагностики, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, лабораторное оборудование", — рассказал в Facebook . Это уже 11 приемное отделение Киевской области, охваченное президентской программой "Большая стройка". До конца года планируется открыть еще одно, добавил Володин. "Мы четко понимаем, насколько важно для наших людей иметь возможность получать медицинские услуги в удобных и комфортных условиях, да еще с помощью современного оборудования", — подчеркнул он. Напомним, ранее сообщалось, что со следующего года по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начнется обновление 48 областных больниц: по одной детской и одной взрослой больнице в каждой области.