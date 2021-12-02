В связи с увеличением прожиточного минимума с 1 декабря 2021 года в Украине растут и выплаты, которые привязаны к этому показателю. В частности, речь идет и об алиментах на содержание детей.

Об этом сообщает Юго-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Так, прожиточный минимум на ребенка в возрасте до 6 лет с 1 декабря составляет 2100,00 грн, а в возрасте от 6 до 18 лет – 2618,00 грн.

Согласно законодательству, минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Поэтому минимальный гарантированный размер алиментов будет составлять: для детей до 6 лет — 1050,00 грн, а для детей от 6 до 18 лет — 1309,00 грн.

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект про экономический паспорт украинца. Соответствующий законопроект президент планирует внести на рассмотрение нардепов 10 декабря. Ожидается, что плата за использование украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей.

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