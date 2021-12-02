На одном из военных полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией Крыма, провели тактические учения артиллерийских подразделений, которые входят в состав оперативного командования «Юг».

Соответствующее видео опубликовано в YouTube «Командування об’єднаних сил ЗС України».

По словам командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, целью было повысить уровень профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями группировки войск, а также новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта АТО/ООС на Донбассе

«Подразделения, прежде всего, должны усовершенствовать способность вовремя и адекватно реагировать на военную опасность морского побережья, — подчеркнул командующий.

В Командовании подчеркнули, что подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению десанта условного противника военнослужащие отрабатывают еженедельно, а боевой опыт оказывает положительное влияние на ход тренировок.

«Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в разных сценариях. И очень приятно, что личный состав укладывается в определенные сроки. Пока именно эти качества им понадобятся при выполнении боевых задач», — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

https://www.youtube.com/watch?v=Mumxgw7kxRI&t=1s