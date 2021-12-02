Белорусские вооруженные силы могут участвовать во вторжении в Украину вместе с Россией.

Такое заявление в интервью Sargs.lv сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такую ​​возможность. Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения. Однако любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее смягчения», — ответил Кулеба на вопрос, означают ли последние заявления Лукашенко, что есть вероятность не просто вторжения, но и участия в нем белорусских вооруженных сил.

По его словам, для предотвращения такого развития событий на границу Украины с Беларусью необходимо направить соответствующее количество военнослужащих:

«В настоящее время мы решаем, где взять эти ресурсы. Проблема в том, что наши возможности не безграничны, поскольку, унося военную силу с одного места, мы снижаем свою обороноспособность на этом участке».

Министр иностранных дел Сергей Лавров агрессивно отреагировал на обещания вступления Украины в НАТО. В ходе своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ он внезапно напомнил миру о событиях 2008 года.

На фоне обострения ситуации с возможным возобновлением боевых действий и российской агрессией из ОРДЛО массово выезжают местные жители, что интересно, уезжают они в основном в Россию.