Голливудский актер Алек Болдуин в интервью AВС заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была застрелена оператор Галина Хатчинс.

Актер подчеркнул, что Галину все любили и восхищались. Он до сих пор не может поверить в то, что случилось.

Также сообщается, что в сценарии не было сцены, где надо было нажимать на курок.

«Спусковой крючок не был спущен. Я не нажимал на спусковой крючок … Я никогда не навел бы ствол на человека и никогда не нажал бы на курок!», — подчеркнул Болдуин.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the «Rust» set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”

