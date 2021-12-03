Ивано-Франковская блоггерша-миллионница Юлия Вербинец, известная больше как Verba, показала свою квартиру. В частности, 18-летняя звезда показала свой гардероб и дорогую одежду. Об этом Верба рассказала в интервью "Ходят слухи". Девушка в своей гардеробной показала сумочки известных брендов. В частности, среди них маленькая сумочка из крокодила "Yves Saint Laurent", сумочка "Marc Jacobs", украшенная шерстью. Также на полочках можно было увидеть и изделия брендов Pinkl, Dolce & Gabbana и Dior. Верба говорит, что она носит только оригинальные сумочки. "Копии когда-то носила. Но сейчас есть возможность покупать лучшее. Я чувствую лучшее качество, поэтому и покупаю оригинальные. Сумочка твердая, благоухающая. Сколько бы я их не носила, они не портятся", — добавила она.

Юля Верба похвасталась своим гардеробом (скрин с видео) Кроме того, звезда отметила, что многое у нее осталось на другой квартире. Блогерша также похвасталась двумя шляпами украинского дизайнера Руслана Багинского, цена каждого примерно 8 тысяч гривен. На видео можно увидеть большую полочку с дорогой обувью.

Юля Верба похвасталась своим гардеробом (скрин с видео) Самыми дорогими в гардеробе блоггерки оказались сумочки "Dolce & Gabbana" и "Yves Saint Laurent", цена которых примерно 2 тысячи долларов. Также знаменитость поделилась, что за месяц зарабатывает около 1,2 млн гривен. Юля рассказала, что из-за активности ее аудитории рекламодатели обращаются к ее услугам по несколько раз. Ранее мы сообщали, что известная украинская блоггерша Саша Пустовит засветилась на фото со своим новым парнем. Также мы писали, что известный блоггер устроил "цирк" в центре Киева из-за нарушений ПДД.