Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины", выполняющая функции поставщика "последней надежды" (ПОН), установила на 2 декабря 2021 года цену на газ для населения в размере 46,7 гривен за кубометр. С декабря цены устанавливаются ежедневно по формуле, утвержденной Кабмином. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании. Однако новая цена, скорее всего, не коснется потребителей, поскольку ранее ДК "Нефтегаз Украины" предложила автоматически перевести всех клиентов на базовый годовой тариф (7,96 гривен). Такое решение для бытовых клиентов, не избравших рыночного поставщика и получающих газ от поставщика "последней надежды", стало возможным благодаря принятию закона О введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии. ДК "Нафтогаз Украины" уже обратилась в НКРЭКУ по подключению всех бытовых клиентов ПОН на условиях базового годового предложения. Компания ожидает положительного решения регулятора. Напомним, ранее ДК "Нафтогаз Украины", выполняющей функции поставщика "последней надежды" (ПОН), предупредила, что льготная цена газа на уровне 7,96 гривен за кубометр для бытовых клиентов действует только до 30 ноября. С 1 декабря цены могут измениться. Повышение могло затронуть 500 тысяч домохозяйств, если они не заключат контракт с новым поставщиком.